Украинский депутат: Литва активно закупает электроэнергию с БелАЭС, заставив отказаться от нее Киев

Политик напомнил, что 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа призвал Киев не покупать электроэнергию с БелАЭС. А в мае импорт электроэнергии из Беларуси в Украину был запрещен, причем запрет действует до сих пор., - отметил Андрей Герус.После завершения ремонта 4 октября в сеть был повторно включен первый блок Белорусской АЭС, 12 октября энергоблок вышел на мощность – 1170 МВт. И именно 4 октября начался резкий рост оттока электроэнергии в Литву:, - подчеркнул депутат.Андрей Герус отметил, что в начале октября Литва удвоила импорт электроэнергии из России:, - резюмировал украинский политик.