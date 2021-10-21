Украинский депутат: Литва активно закупает электроэнергию с БелАЭС, заставив отказаться от нее Киев

Литва, призвавшая Украину не забирать электричество с Белорусской АЭС, резко увеличила потребление белорусской электроэнергии. Об этом на своей личной странице в Facebook сообщил депутат украинской партии "Слуга народа" Андрей Герус.
Политик напомнил, что 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа призвал Киев не покупать электроэнергию с БелАЭС. А в мае импорт электроэнергии из Беларуси в Украину был запрещен, причем запрет действует до сих пор.
- Однако сама Литва не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии. Хотя по документам их оформляют как импорт через Латвию, физически в Литву заходит электроэнергия из Беларуси. Министр энергетики Литвы даже признавал публично, что страна потребляет электричество с Белорусской АЭС, - отметил Андрей Герус.
После завершения ремонта 4 октября в сеть был повторно включен первый блок Белорусской АЭС, 12 октября энергоблок вышел на мощность – 1170 МВт. И именно 4 октября начался резкий рост оттока электроэнергии в Литву:
- Если в сентябре они были на уровне 100-300 МВт в час, то во второй половине октября вышли на уровень более 500 МВт в час. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода - 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву. Очевидно, что и сейчас значительные объемы электроэнергии в Литву поступают с Белорусской АЭС, против которой прибалтийская страна так борется, - подчеркнул депутат.
Андрей Герус отметил, что в начале октября Литва удвоила импорт электроэнергии из России:
- После запрета импорта белорусских э/э в Украину, Балтийский рынок стал единственным рынком для Беларуси. Это, видимо, укрепило переговорную позицию покупателей и по цене для стран Балтии. Хороший поучительный кейс об очень прагматичной политике ради своих национальных экономических интересов. Думаю, этой зимой у Литвы будет хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии, - резюмировал украинский политик.