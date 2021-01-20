Инцидент произошел в деревне Скалка. Владелец машины проводил время в кампании друзей. Он зафиксировал появление на короткое время незнакомца. Вернувшись домой, местный житель обнаружил пропажу техники в гараже. Вор проник туда, выставив стекло. Пострадавший обратился в милицию, высказал предположение, что к угону может иметь отношение тот самый незнакомец. Правоохранители стали отрабатывать эту версию.
– В ходе осмотра места преступления следственно-оперативной группой эксперт Светлогорского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз обнаружил и изъял следы рук. При проверке по базе АДИС «Дакто-2000» в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области было установлено совпадение с ранее судимым жителем Бобруйска, 1993 года рождения, – рассказали в пресс-службе регионального управления.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в Витебском районе. Он сознался в угоне автомобиля. Вскоре его будут судить в Светлогорске.
Фото: управление ГКСЭ по Гомельской области
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Угонщика автомобиля в Светлогорском районе нашли по отпечаткам рук
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