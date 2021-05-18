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Как летом обезопасить себя от кишечных инфекций

Удар в живот

Прилавки на сезонных рынках уже начинают пестреть красками лета: ну как тут не соблазниться и не попробовать наливную черешню или спелую клубнику? Желудок ведь все стерпит… Пока сам не забьет тревогу, заставив помучиться от острых болей и диареи. Казалось бы, напоминать о гигиене рук (особенно в период пандемии) никому не нужно, но медики все же акцентируют внимание на важности этой процедуры. А еще рассказывают, как правильно собраться на дачный пикник. 

Фото носит иллюстративный характер

Анастасия Бабило, врач противоэпидемиологического отделения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, сообщила, что сегодня всплеска кишечных инфекций нет – количество заболевших находится на уровне прошлого года. Однако расслабляться не стоит: родителям медик советует внимательно следить за детьми до 6 лет. Все дело в том, что у малышей еще не сформировалась культура питания и гигиены, вот они порой и тянут в рот что попало.

– В ближайшее время люди начнут активно выезжать на природу – очевидно, без шашлыков не обойдется ни один пикник. Поэтому в разы повышается риск заражения инфекциями из-за недостаточно обработанного термически мяса, плохо вымытых овощей и фруктов, – подчеркивает врач-эпидемиолог. – Повторю простые истины: мыть руки нужно перед и после приготовления пищи, а также после контакта с животными. Обязательно следите за сроками годности и условиями хранения продуктов, тщательно мойте зелень, ягоды, овощи и фрукты, даже если они в кожуре. Если берете с собой скоропортящуюся пищу, не забудьте и сумку-холодильник. Пейте бутилированную воду и на всякий случай прихватите антисептик.

Важно знать, что инкубационный период (то есть время от момента попадания инфекции до развития клинических симптомов) составляет от нескольких часов до недели, хотя чаще всего проходит 1–3 дня. Что почувствует заболевший? Тошноту, диарею и боли в животе. Важно не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачу. И помните: самые благоприятные для размножения микроорганизмов блюда – это многокомпонентные салаты, яйца, готовые мясные и рыбные изделия.

Вместе с приходом тепла активизируются и уличные торговцы – те, кто продает свои товары у метро и парковок. Специалисты напоминают, что в таких местах ничего покупать нельзя. Ведь у продавцов нет даже элементарные условий для соблюдения правил личной гигиены, что уж говорить о холодильниках, медсправках и документах, подтверждающих безопасность. Кроме того, несанкционированная торговля влечет административную ответственность со штрафом до 50 базовых величин. Только в столице с начала года представители Мингорисполкома провели 222 рейда и составили 465 протоколов.

Фото: pixabay.com
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