Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Удар прогнозируемой на завтра непогоды сегодня ощутили жители западных регионов Брестской области

Удар прогнозируемой на завтра непогоды сегодня ощутили жители западных регионов Брестской области

Оранжевый уровень опасности в республике синоптики объявили на 3 мая из-за ожидаемого усиления ветра и проливных дождей. В западных регионах Брестской области удар стихии жители ощутили уже сегодня, когда с первым же ливнем в некоторых населенных пунктах стало отключаться электричество.

В агрогородке Томашовка Брестского района свет пропал около 3 часов дня. Для местных сельчан это был неприятный сюприз. На праздник Пасхи наготовили разные блюда, а тут перестали работать холодильники, выключились телевизоры и другие бытовые приборы. В течение часа специалисты электросетей восстановили электроснабжение. Однако к вечеру погода опять испортилась, поднялся резкий порывистый ветер, который снова обесточил дома в населенном пункте. На ликвидацию неполадок на сей раз понадобилось около 40 минут. К этому времени электроснабжение восстановлено.


kurets@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Головченко: возможность перевалки леса и товаров машиностроения через российские порты рассматривается
Головченко о кооперации с РФ в микроэлектронной промышленности: намечен план действий
Удар прогнозируемой на завтра непогоды сегодня ощутили жители западных регионов Брестской области
Голевой дубль Роналду принес «Ювентусу» волевую победу над «Удинезе»
В белом цвету: Топ-10 фактов о подснежниках
«Зенит» в седьмой раз стал чемпионом России по футболу
За сутки в мире выявили более 808 тыс. заразившихся коронавирусом
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче Премьер-лиги
Фестиваль кельтской культуры “Бельтайн" в Минске - ФОТОФАКТ
Из-за обрушения стены здания на юге Доминиканы погибли три человека
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
Азаренко снялась с турнира в Мадриде из-за травмы
Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы
Жертвами стрельбы в казино в Висконсине стали два человека
В США за сутки выявлено более 45 тысяч случаев коронавируса
Певчая красота:10 самых красивых птиц мира
Неизвестный устроил стрельбу в Новом Орлеане
Белорусские батутисты выиграли золото и серебро ЧЕ в Сочи
«Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу
В Минске на трамвайной остановке автомобиль сбил пешехода
Басилашвили выиграл теннисный турнир в Мюнхене
мнение
Михаил КУЧКО
«Тишина» не выстрелила
На территории Лоевского района появились "безопасные колодцы"
Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" стартует 3 мая
Определились победители ЧЕ по бадминтону в Киеве
«Лацио» одолел «Дженоа» в поединке Серии А, команды забили семь мячей
Беспорядки в Брюсселе: задержаны более 130 человек, есть пострадавшие
Соболенко пробилась в третий круг турнира в Испании
ГАИ рекомендует родителям напомнить детям правила дорожного движения
Пасхальный день стал историческим для Турова и всей Беларуси
Во время пожара на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек
Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото ЧЕ по прыжкам на батуте
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Бои без правил. И победителей
Индийская разновидность коронавируса обнаружена в Малайзии
Житель Мядельского района спас соседа при пожаре
В рамках республиканской акции "Наш животновод" в Брестской области поощрили 344 коллектива
Пасхальное богослужение в Церкви Святой Живоначальной Троицы в Марково - ФОТОФАКТ
В Бухаресте смягчили ограничительные меры
Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси
Лукашенко – Белорусской православной церкви: вы воистину показали, что вы рядом с народом
Лукашенко передал в дар Кафедральному собору в Турове воссозданный Туровский крест
Лукашенко: давайте созидать - свой дом, свой город, свою прекрасную страну
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра
Лукашенко сегодня в Турове посещает Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских
Число больных COVID-19 в России за неделю превысило количество вылечившихся
Авторы
СКАНИРУЙТЕ