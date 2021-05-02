Удар прогнозируемой на завтра непогоды сегодня ощутили жители западных регионов Брестской области

Оранжевый уровень опасности в республике синоптики объявили на 3 мая из-за ожидаемого усиления ветра и проливных дождей. В западных регионах Брестской области удар стихии жители ощутили уже сегодня, когда с первым же ливнем в некоторых населенных пунктах стало отключаться электричество.



В агрогородке Томашовка Брестского района свет пропал около 3 часов дня. Для местных сельчан это был неприятный сюприз. На праздник Пасхи наготовили разные блюда, а тут перестали работать холодильники, выключились телевизоры и другие бытовые приборы. В течение часа специалисты электросетей восстановили электроснабжение. Однако к вечеру погода опять испортилась, поднялся резкий порывистый ветер, который снова обесточил дома в населенном пункте. На ликвидацию неполадок на сей раз понадобилось около 40 минут. К этому времени электроснабжение восстановлено.





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