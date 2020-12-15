Новые исследования ученых доказывают, что дети, родители которых перенесли инсульт, имеют высокий риск развития названного заболевания. Об этом заявили американские ученые, пишет "Медицина и наука".
Для эксперимента специалисты собрали группу из 3,5 тысячи добровольцев, чьи родители ранее участвовали в подобного рода исследовании. В итоге ученые выяснили, что развитие инсульта у родителей до 65 лет увеличивало этот же риск у детей почти в два раза. А развитие инсульта у отца или матери после 65 лет этот риск повышало уже в четыре раза. Само исследование проходило в течение сорока лет. За это время удалось установить, что чаще всего риск развития инсульта передавался по материнской линии. От отцов эта проблема одинаково передавалась как сыновьям, так и дочерям. В ходе эксперимента исследователями были учтены факторы, увеличивающие риск развития инсульта: ожирение, высокое давление и курение.
Еще одним фактором является наличие одного и того же типа инсульта как у родителей, так и у детей в будущем. Конкретно речь идет о геморрагическом и ишемическом инсульте. В первой случае проблема развивается из-за кровоизлияния в мозг, а во втором – из-за закупорки артерий головного мозга.
Ученые считают, что полученные выводы способны помочь семейным врачам вовремя принять меры по выявлению и снижению последствий от инсульта у детей, чьи родители уже столкнулись с названным заболеванием. Ведь полностью исключить возможность развития этого недуга, передающегося на генном уровне, невозможно.
Фото: pixabay.com
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Ученые выяснили, что инсульт может передаваться от родителей к детям
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