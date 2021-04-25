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  2. «Учиться на ошибках прошлого». Участники республиканского автопробега побывали в Полесском радиологическом заповеднике

«Учиться на ошибках прошлого». Участники республиканского автопробега побывали в Полесском радиологическом заповеднике

Участие в автопробеге «За единую Беларусь!», посвященном 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимают более 150 человек из разных регионов страны. Ярким завершением первого дня стало посещение Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском районе.


Уникальность экскурсии определяется ее местом. Заповедник был образован в 1988-м году на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов, наиболее пострадавших от радиационного загрязнения. С того времени здесь властвует дикая природа. Деятельность человека сведена к контрольным функциям, научным исследованиям и хозяйственным экспериментам. 



Экскурсия стартовала от КПП «Бабчин» - бывшей деревни, в которой когда-то проживало 728 человек. Всех их экстренно эвакуировали сразу после аварии. Впрочем, в отличие от многих других, полностью деревня не исчезла. В сохранившихся кирпичных домах разместились конторы лесничеств и различные службы заповедника. А в одном из дворов обустроена экспериментальная пасека. 



Остальные постройки, когда-то служившие сельчанам, едва просматриваются сквозь густые заросли. Вероятно, еще через несколько десятилетий они исчезнут полностью, сложившись в груду прогнивших конструкций, врастая в землю, покрываясь слоем мха и листвы. Примерно также выглядят все 92 деревни, оказавшиеся в заповеднике. 
О научно-исследовательской работе рассказали при посещении музея и лабораторного корпуса. На протяжении многих лет специалисты изучают воздействие радиации на флору и фауну заповедника, а также домашних животных. Для этого содержится конеферма, на которой также побывали участники экскурсии. 



Задача ученых – научно обосновать и внедрить технологии содержания, воспроизводства и кормления лошадей в условиях повышенной радиации. При этом теоретические познания необходимо проверять на практике. По результатам исследований разрабатываются рекомендации, полезные для сельского хозяйства на пострадавших территориях. То же касается растениеводства, заготовки и хранения кормов, выбора пастбищ и других направлений.   



– Это очень значимое место для всей Беларуси, – поделилась впечатлениями от увиденного одна из участниц Ирина Синкевич. – Саму историю Чернобыльской катастрофы мы знаем еще со школы. Однако сегодня не только увидели, но и многое прочувствовали, примерили на себя, по-новому осознали масштаб бед и испытаний, выпавших на долю нашей страны. И, конечно же, узнали о том, какая колоссальная работа проделана по преодолению последствий. Такие экскурсии нужно проводить постоянно, чтобы правду о Чернобыльской катастрофе знали наши дети и внуки. Прежде всего, для того, чтобы делать выводы и учиться на ошибках прошлого. 





Во второй день автопробега, который продолжится в Гомеле, участники посетят Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей, а также побывают на ОАО «Гомсельмаш». 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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