«Учиться на ошибках прошлого». Участники республиканского автопробега побывали в Полесском радиологическом заповеднике

Уникальность экскурсии определяется ее местом. Заповедник был образован в 1988-м году на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов, наиболее пострадавших от радиационного загрязнения. С того времени здесь властвует дикая природа. Деятельность человека сведена к контрольным функциям, научным исследованиям и хозяйственным экспериментам.Экскурсия стартовала от КПП «Бабчин» - бывшей деревни, в которой когда-то проживало 728 человек. Всех их экстренно эвакуировали сразу после аварии. Впрочем, в отличие от многих других, полностью деревня не исчезла. В сохранившихся кирпичных домах разместились конторы лесничеств и различные службы заповедника. А в одном из дворов обустроена экспериментальная пасека.Остальные постройки, когда-то служившие сельчанам, едва просматриваются сквозь густые заросли. Вероятно, еще через несколько десятилетий они исчезнут полностью, сложившись в груду прогнивших конструкций, врастая в землю, покрываясь слоем мха и листвы. Примерно также выглядят все 92 деревни, оказавшиеся в заповеднике.О научно-исследовательской работе рассказали при посещении музея и лабораторного корпуса. На протяжении многих лет специалисты изучают воздействие радиации на флору и фауну заповедника, а также домашних животных. Для этого содержится конеферма, на которой также побывали участники экскурсии.Задача ученых – научно обосновать и внедрить технологии содержания, воспроизводства и кормления лошадей в условиях повышенной радиации. При этом теоретические познания необходимо проверять на практике. По результатам исследований разрабатываются рекомендации, полезные для сельского хозяйства на пострадавших территориях. То же касается растениеводства, заготовки и хранения кормов, выбора пастбищ и других направлений.– поделилась впечатлениями от увиденного одна из участниц Ирина Синкевич. – СВо второй день автопробега, который продолжится в Гомеле, участники посетят Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей, а также побывают на ОАО «Гомсельмаш».