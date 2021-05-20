«Учитесь – государство поддержит». Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей встретился со студентами медуниверситета

Перед началом встречи руководитель региона посетил учебные модули. Здесь на специальных манекенах и тренажерах будущие медики постигают наиболее сложные элементы той работы, которую скоро им придется делать самостоятельно, будь то оказание экстренной помощи, установка катетеров, дефибрилляция сердца, выполнение хирургических операций с помощью современного лапароскопического оборудования.Отдельное занятие посвящено теме, которая возникла больше года назад и не утратит актуальности еще долго. Речь о правильном надевании противочумных костюмов и средств индивидуальной защиты, в которые облачаются медики перед тем, как идти в красную зону, – туда, где их помощь нужна больным с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Глава региона отметил, что вскоре после начала пандемии удалось наладить массовое производство СИЗ. Это позволило обеспечить потребности не только местных учреждений здравоохранения, но и наладить поставки в другие регионы.Диалог в актовом зале начался с поздравления ребят, ставших стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов., – вручая свидетельства студентам, отметил Геннадий Соловей. –Выступая, он также рассказал об экономике региона, перспективах развития социальной сферы, детально останавливаясь на темах, так или иначе связанных с медициной. Аудитория не осталась безучастной. Из зала прозвучал ряд вопросов и предложений. Одно из них – назвать сквер перед университетом в честь студентов-медиков. Геннадий Соловей поддержал идею и приветствовал инициативу, подчеркнув, что в подобных ситуациях она всегда должна исходить снизу., – рассказал. –Впечатлениями от состоявшегося разговора поделился также