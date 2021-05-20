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«Учитесь – государство поддержит». Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей встретился со студентами медуниверситета

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей встретился с учащимися и преподавателями Гомельского государственного медицинского университета. Сегодня одну из самых востребованных и благородных профессий в вузе осваивают почти 4000 студентов. Более 750 из них – граждане иностранных государств.    


Перед началом встречи руководитель региона посетил учебные модули. Здесь на специальных манекенах и тренажерах будущие медики постигают наиболее сложные элементы той работы, которую скоро им придется делать самостоятельно, будь то оказание экстренной помощи, установка катетеров, дефибрилляция сердца, выполнение хирургических операций с помощью современного лапароскопического оборудования. 


Отдельное занятие посвящено теме, которая возникла больше года назад и не утратит актуальности еще долго. Речь о правильном надевании противочумных костюмов и средств индивидуальной защиты, в которые облачаются медики перед тем, как идти в красную зону, – туда, где их помощь нужна больным с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Глава региона отметил, что вскоре после начала пандемии удалось наладить массовое производство СИЗ. Это позволило обеспечить потребности не только местных учреждений здравоохранения, но и наладить поставки в другие регионы. 


Диалог в актовом зале начался с поздравления ребят, ставших стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Это, безусловно, совместная заслуга – и ваша, и всего профессорско-преподавательского состава университета, – вручая свидетельства студентам, отметил Геннадий Соловей. – Здоровью граждан, а соответственно, и вопросам медицинского обслуживания, со стороны государства оказывается приоритетное внимание. Для нас это важно. 


Выступая, он также рассказал об экономике региона, перспективах развития социальной сферы, детально останавливаясь на темах, так или иначе связанных с медициной. Аудитория не осталась безучастной. Из зала прозвучал ряд вопросов и предложений. Одно из них – назвать сквер перед университетом в честь студентов-медиков. Геннадий Соловей поддержал идею и приветствовал инициативу, подчеркнув, что в подобных ситуациях она всегда должна исходить снизу. 

Поддержка со стороны государства и, в частности, на уровне облисполкома позволяет нам решать стратегические вопросы развития университета, – рассказал ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома. – Это касается и подготовки студентов, и укрепления материально-технической базы, а в перспективе нужно будет говорить и о новых корпусах. Мы растем, и количество студентов, в том числе иностранных, постоянно увеличивается. 


Впечатлениями от состоявшегося разговора поделился также студент медико-диагностического факультета Даниил Листопад: 

Разумеется, интереснее всего было услышать то, что касалось медицинской сферы, перспектив ее развития на местном уровне. Такие встречи дают возможность нам, студентам, задать вопросы высшим руководящим лицам региона, а им, в свою очередь, выслушать наши предложения. Ведь скоро мы закончим учебу, выйдем на работу, и нам предстоит взаимодействовать, решать имеющиеся проблемы вместе.  



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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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