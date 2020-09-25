Необычный бой в мире животных вблизи португальского города Албуфейра наблюдали сотрудники португальской Ассоциации исследования подводного мира, сообщает Lenta.ru.
Ученые признались, что были очень взволнованы, когда перед их глазами развернулась схватка не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что, хоть подобные столкновения этих животных в природе нередки, увидеть их человеку очень сложно. Если дельфин в процессе выныривает на поверхность воды, значит, осьминог сильно сопротивлялся.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
223
Ученых поразила смертельная схватка дельфина с осьминогом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter