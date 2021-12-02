Ученые выяснили причину тромбов после вакцины AstraZeneca

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.Согласно исследованию, на появление тромбозов, вероятно, влияет то, как аденовирус, используемый в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Процесс связывания может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая и приводит к образованию тромбов.Исследователи отметили, что тромбозы после вакцинации препаратом появляются редко, поскольку для их возникновения должна произойти целая цепь сложных событий.Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов.