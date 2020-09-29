Они вызывают нарушение терморегуляции организма, пишет РИА Новости.
Эксперимент, доказывающий это, провели американские ученые. Они одели людей с татуировками крупного размера в термокостюмы и проследили за тем, как кожа реагирует на смену температуры. По итогам исследования, опубликованного в Journal of Applied Physiology, выяснилось, что на покрытых чернилами участках пота выделялось меньше. К тому же, он был более соленым.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что татуировки нарушают механизмы секреции кожи, а это можно считать «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом».
Фото: pixabay.com
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Ученые выяснили, чем опасны татуировки
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