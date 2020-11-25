Ученые из Университета Флоренции в Италии провели исследование, в ходе которого попытались выяснить, помогают ли паровые ингаляции вылечить коронавирус на ранних этапах инфицирования. Материалы исследования были размещены в издании Life Sciences, пишет «Медицина и наука».
Во главе эксперимента стоял доктор Джанкарло Ла Марк. Медик вместе со своей командой собрал группу из 10 медицинских работников, у которых при плановом проведении тестирования были зафиксированы положительные результаты. Всем участникам было предложено дышать над горячим паром не менее 4–5 минут, укрывшись полотенцем. Процедуру нужно было проводить 5 раз на протяжении часа. Всего курс должен был длиться четыре дня.
Уже спустя сутки у семи испытуемых были получены отрицательные результаты тестов на COVID-19. При этом никто их этих участников не использовал для лечения лекарства. У трех испытуемых были выявлены осложнения в виде аллергической реакции: они лечились гидроксихлорохином. По окончании исследования учеными было установлено быстрое снижение вирусной нагрузки практически у всех участников эксперимента.
Ученые считают, что подобный результат мог быть получен вследствие нарушения возможности направленных внутрь белков-шипов связываться с клетками-хозяевами под воздействием высокой температуры. Эксперты из Италии отмечают, что из-за невозможности достигнуть при помощи пара нижних отделов дыхательных путей этот метод не может быть использован для борьбы с коронавирусом на поздних стадиях.
Некоторые ученые скептически отнеслись к полученным результатам. Клиницисты считают, что подобный метод борьбы с COVID-19 небезопасен для детей. Они заявляют, что за период распространения COVID-19 в британском городе Бирмингеме увеличилось в 30 раз число детей с ожогами.
Фото: БЕЛТА
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Ученые установили, эффективны ли ингаляции против коронавируса
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