Ученые создали универсальное вещество – основу для сенсоров широкого профиля

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Люминофором называется вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать). В данном случае речь идет о создании люминофора инфракрасного излучения с широким спектром действия., – пояснил участник работы, доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.По его словам, совместно с коллегами из Южно-Китайского технологического университета Гуанчжоу и Национального исследовательского центра синхротронного излучения города Синьчжу они предложили новый уникальный люминофор, который сочетает все перечисленные положительные характеристики, а также обладает хорошей термостабильностью.Такой люминофор, по мнению авторов разработки, можно использовать в медицине для мониторинга здоровья пациентов, для анализа качества продукции, в сельском хозяйстве для выращивания растений, а также в биосенсорике.