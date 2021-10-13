Ученые сделали детальные фото крупнейших астероидов Солнечной системы

Астрономы Европейской южной обсерватории ESO сфотографировали 42 крупнейших астероида Солнечной системы. Изображения впервые получены с подобной детализацией, сообщают на сайте ESO.
«До сих пор только три больших астероида Главного пояса –Церера, Веста и Лютеция – были сфотографированы с высоким уровнем детализации, когда к ним были направлены космические миссии NASA и Европейского космического агентства Dawn и Rosetta соответственно, – напомнил руководитель исследования Пьер Вернацца из астрофизической лаборатории в Марселе. – Наши наблюдения дали четкие изображения гораздо большего количества объектов – в общей сложности их оказалось 42».
Фото астероидов дали возможность ученым установить определенные характеристики астероидов. Например, специалисты выяснили, что некоторые небесные тела отличаются причудливой формой. Также они смогли выяснить размеры астероидов и их плотность. Последняя разнится достаточно сильно: от примерно 1,3 г на куб. см (такая же у угля) до 4,4 га на куб. см (это больше плотности алмаза).
Фото: ESO