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Ученые рассказали, кто является главным переносчиком COVID-19

Ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что мужчины чаще передают частицы коронавируса, чем женщины и дети. Об этом пишет РИА Новости.


Ученые выяснили, что есть некоторые закономерности в интенсивности распространения COVID-19. Она зависит от пола и возраста людей. Еще один немаловажный фактор – громкость голоса.

«Взрослые, как правило, выделяют больше частиц, чем дети. А причина, по которой мужчины выделяют больше частиц, заключается в том, что у них большие легкие. Громкость голоса служит показателем того, сколько энергии вы вкладываете в свой голосовой аппарат. Эта энергия переводится в большее количество частиц, выходящих из тела. Это частицы, которые несут вирус и заражают других людей», – рассказал профессор Джон Волькенс.
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Фото: РЕЙТЕР
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