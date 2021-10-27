SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Ученые рассказали, как недосып влияет на походку человека

Ученые рассказали, как недосып влияет на походку человека

Исследование на эту тему провели эксперты из Бразилии и США, уточняет rg.ru.


Ученые применили парадигму ритмичной походки, которая включала подсознательные изменения ритма. Они сделали это, чтобы проанализировать влияние различных уровней ограничения сна на работоспособность испытуемых. Последним в рамках исследования нужно было пройти по специальной дорожке в такт с ударами метронома.

Участники эксперимента показывали разные результаты в зависимости от степени недосыпа. Те из них, что не ложились ночью вовсе, постоянно сбивались с шага и хуже реагировали на акустические подсказки. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы