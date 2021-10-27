Ученые рассказали, как недосып влияет на походку человека

Исследование на эту тему провели эксперты из Бразилии и США, уточняет rg.ru.
Ученые применили парадигму ритмичной походки, которая включала подсознательные изменения ритма. Они сделали это, чтобы проанализировать влияние различных уровней ограничения сна на работоспособность испытуемых. Последним в рамках исследования нужно было пройти по специальной дорожке в такт с ударами метронома.
Участники эксперимента показывали разные результаты в зависимости от степени недосыпа. Те из них, что не ложились ночью вовсе, постоянно сбивались с шага и хуже реагировали на акустические подсказки.
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