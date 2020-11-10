Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима

– подчеркнул Дмитрий Лужинский.Другое дело, если теплая зима перемежается периодами резких похолоданий при полном отсутствии снежного покрова.Больший вред при теплой зиме могут наносить прекрасно зимующие в таких условиях болезни и вредители. Практически без потерь способны перезимовывать почти все распространенные в нашей зоне насекомые. Более того, из южных районов перебираются новые, нетипичные для наших широт. К примеру, еще несколько лет назад редким явлением считался кукурузный жук, ареал которого –Западная Европа и Средиземноморье. Так вот последние два года он встречается на посевах в Брестской области. И если тенденция сохранится, вредитель распространится по всей территории страны.