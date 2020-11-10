Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима

Теплая и бесснежная зима не отразится негативно на будущем урожае, отметил заместитель директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский.
– Отсутствие зимы для озимых зерновых культур по большому счету благо. Обратите внимание на особенности ведения сельского хозяйства в Западной Европе, где практически нет зим: там высокая урожайность, минимум затрачивается на пересев погибших посевов. А ведь угроза гибели резко сокращается из-за отсутствия главных факторов – снежных покровов и низких температур. Соответственно, беспокоиться за сохранность посевов озимых зерновых культур при теплой мягкой зиме не нужно, – подчеркнул Дмитрий Лужинский.
Другое дело, если теплая зима перемежается периодами резких похолоданий при полном отсутствии снежного покрова.
– Это самый опасный вариант развития растений, – добавляет ученый. – Из всех возделываемых культур в нашей зоне только озимая рожь может переносить температуру ниже 18 градусов при отсутствии снежного покрова. Все остальные в той или иной степени будут гибнуть. Полностью погибнут в таких условиях рапс, озимый ячмень, более чем на 50 процентов –пшеница, тритикале. Но опасность столь экстремальных факторов низкая, а значит, большой гибели посевов озимых зерновых ожидать не стоит. Это же относится к плодовым, ягодным культурам.
Больший вред при теплой зиме могут наносить прекрасно зимующие в таких условиях болезни и вредители. Практически без потерь способны перезимовывать почти все распространенные в нашей зоне насекомые. Более того, из южных районов перебираются новые, нетипичные для наших широт. К примеру, еще несколько лет назад редким явлением считался кукурузный жук, ареал которого –Западная Европа и Средиземноморье. Так вот последние два года он встречается на посевах в Брестской области. И если тенденция сохранится, вредитель распространится по всей территории страны.
– Потепление климата может повлечь и более серьезную проблему, – подчеркнул собеседник. – Отсутствие снежного покрова и морозов чревато тем, что почва к весенней посевной будет в меньшей степени насыщена влагой. В таком случае увеличивается вероятность засушливых явлений на почвах с преобладанием песков: в Гомельской и Брестской областях, на юге Минщины, что может сказаться на качестве будущего урожая.
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Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ