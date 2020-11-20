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Ученые провели исследование ДНК бактерий, найденных на рисунках Леонардо да Винчи

Итальянские и австрийские микробиологи выяснили, где были подготовлены некоторые рисунки Леонардо да Винчи и как была изготовлена бумага, на которой они нарисованы, обнаружив на ее поверхности обрывки ДНК бактерий и детально изучив их, сообщает ТАСС.

"Мы провели первое полное исследование микробиома для некоторых самых значимых рисунков Леонардо да Винчи. Оно указало на неожиданно большое число следов бактерий, несмотря на отсутствие видимых следов повреждений бумаги. Некоторые особенности их видового состава сопоставимы с римским или туринским происхождением рисунков", – пишут исследователи в статье в журнале Frontiers in Microbiology.

Леонардо да Винчи оставил после себя не только "Мону Лизу", "Тайную вечерю" и ряд других известных картин, но и массу рисунков карандашом и пастелью, на которых изображены как его изобретения и открытия, так и различные сцены из жизни Италии эпохи Возрождения. Многие из них, такие как "Витрувианский человек" и "Туринский автопортрет", стали не менее знаменитыми, чем полотна да Винчи.

Многие из этих рисунков были запечатлены на страницах журналов и дневников художника, которые он перевозил с собой, отражая то, чем занимался в разные периоды жизни. Это делает их особенно интересными как для историков науки и искусствоведов, так и для представителей естественных наук, заинтересованных материальным наследием Ренессанса.

Группа итальянских и австрийских микробиологов и историков под руководством ведущего научного сотрудника Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене Гвадалупе Пиньяр заинтересовалась тем, какие обрывки ДНК могут присутствовать на поверхности различных рисунков да Винчи, хранящихся сегодня в королевском дворце Турина и в Корсинианской библиотеке в Риме.

Обрывки человеческой и микробной ДНК, как предположили ученые, могут отражать то, как с рисунками итальянского изобретателя обращались их хранители в прошлом. Вдобавок они способны раскрыть их потенциальную родину и указать на возможные проблемы при дальнейшем хранении или выставке в музеях.

Руководствуясь этой идеей, ученые и хранители музея и дворца отобрали шесть известных рисунков да Винчи, в том числе "Туринский автопортрет", собрали пыль и мелкие фрагменты с их поверхности и извлекли из них обрывки генома микробов и человека. Их последующее изучение показало, что почти на всех рисунках доминировал генетический материал бактерий, что стало большой неожиданностью для ученых, так как они предполагали, что эту роль будут занимать грибки.

Эта особенность рисунков да Винчи, а также то, что на некоторых из них было необычно много человеческой ДНК, указывает на то, что их постоянно трогали и изучали, в том числе реставраторы, не соблюдавшие мер предосторожности. Подобная особенность микрофлоры работ итальянского мыслителя не позволила ученым отделить потенциальные следы его ДНК от фрагментов генома других людей и микробов.

С другой стороны, некоторые особенности видового и родового состава этих бактерий, как отмечают исследователи, указывают на то, что все эти рисунки были подготовлены или очень долгое время находились на территории Турина и Рима. Это в целом соответствует тому, что о них сегодня знают историки.

Кроме того, ученые обнаружили на поверхности бумаги фрагменты панцирей цианобактерий и ДНК микробов из микрофлоры мух.

Дальнейшее изучение микрофлоры творчества да Винчи, как надеются биологи, поможет им раскрыть другие, более интересные детали из его жизни, а также изучить то, как выглядела и жила Италия времен Возрождения.
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Фото: РЕЙТЕР
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