Ученые предположили, что найденный под Ростовом-на-Дону метеорит упал 300–500 лет назад

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Об обнаружении метеорита весом около 600 килограммов на своем YouTube-канале сообщил поисковик-любитель Алексей Кривенко. По его словам, предмет, по своим физическим и химическим свойствам похожий на метеорит, он обнаружил недалеко от Ростова-на-Дону., – отметил Корчагин, говоря о возможном времени падения метеорита.По словам Корчагина, подлинность метеорита должна теперь подтвердить комиссия Российской академии наук, которая изучает потенциально метеоритное вещество., – считает собеседник информационного агентства.Кривенко утверждает, что структура найденного им предмета действительно не похожа на земную., – рассказал Кривенко, уточнив, что найденный им метеорит, скорее всего, является хондритом (одна из групп в классификации метеоритов).По словам представителя НИИ физики ЮФУ, падение микрометеоритов можно наблюдать довольно часто, особенно в летние месяцы, однако падение крупных метеоритов всегда является значимым для науки событием., – подчеркнул Корчагин.