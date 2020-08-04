Ученые предположили, что найденный под Ростовом-на-Дону метеорит упал 300–500 лет назад

Крупный метеорит весом около 600 килограммов, найденный под Ростовом-на-Дону, мог упасть на Землю 300–500 лет назад. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник отдела радиофизики и космических исследований НИИ физики Южного федерального университета (ЮФУ) России Владимир Корчагин.
Фото: pixabay.com
Об обнаружении метеорита весом около 600 килограммов на своем YouTube-канале сообщил поисковик-любитель Алексей Кривенко. По его словам, предмет, по своим физическим и химическим свойствам похожий на метеорит, он обнаружил недалеко от Ростова-на-Дону.
"Это точно не произошло в течение последних ста лет, потому что ведутся наблюдения, – отметил Корчагин, говоря о возможном времени падения метеорита. – Учитывая, что его нашли на сравнительно небольшой глубине, то, скорее всего, это произошло 300 –500 лет назад. По космологическим меркам это недавнее событие. В любом случае это крупная находка".
По словам Корчагина, подлинность метеорита должна теперь подтвердить комиссия Российской академии наук, которая изучает потенциально метеоритное вещество. "По структуре, которая отличается от земных минералов, эта комиссия может подтвердить подлинность метеорита", – считает собеседник информационного агентства.
Кривенко утверждает, что структура найденного им предмета действительно не похожа на земную. "Он состоит из зерен, на Земле такой текстуры нет. Кроме того, в его составе присутствует никелистое железо с содержанием никеля не менее 1%. На Земле никелистое железо встречается, однако там содержание никеля обычно составляет около 0,1%", – рассказал Кривенко, уточнив, что найденный им метеорит, скорее всего, является хондритом (одна из групп в классификации метеоритов).
По словам представителя НИИ физики ЮФУ, падение микрометеоритов можно наблюдать довольно часто, особенно в летние месяцы, однако падение крупных метеоритов всегда является значимым для науки событием. "Судя по фотографиям, это каменный метеорит, если это подтвердится, то это очень важная и редкая находка, – подчеркнул Корчагин. – Крупнейший осколок Челябинского метеорита, упавшего в 2013 году, весит около 600 кг, то есть он сопоставим с этой находкой. Можно говорить, что когда-то над Ростовской областью произошло событие, сопоставимое с падением Челябинского метеорита".
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Ученые предположили, что найденный под Ростовом-на-Дону метеорит упал 300–500 лет назад
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