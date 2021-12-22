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  2. Ученые подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами COVID-19

Ученые подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами COVID-19

Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность штамма "омикрон" по сравнению с другими вариантами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского оперативного штаба по борьбе с заболеванием.


– Показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон" от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2,5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3,18–3,61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35,5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение, – уточняется в сообщении.

Согласно информации Роспотребнадзора, в настоящее время в РФ выявлен 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Вместе с тем отмечается, что непривитые при инфицировании новым вариантом заболевания переносят COVID-19 тяжелее, у них есть риск возникновения осложнений. На это обратили внимание в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 25 264 человек. Общее число заражений коронавирусом в стране составило 10 292 983. Умерли за прошедшие сутки 1020 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За все время в РФ коронавирус унес жизни 300 269 человек. Вылечились за сутки 42 322 пациента, а за все время – 9 097 521.
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Фото: РЕЙТЕР
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