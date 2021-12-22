Ученые подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами COVID-19

Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность штамма "омикрон" по сравнению с другими вариантами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
– Показана более высокая трансмиссивность варианта "омикрон" от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости (базовый репродуктивный показатель вырос до 2,5 в декабре, время удвоения числа инфицированных составляет 3,18–3,61 дня) и увеличению доли положительных проб до 35,5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение, – уточняется в сообщении.
Согласно информации Роспотребнадзора, в настоящее время в РФ выявлен 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Вместе с тем отмечается, что непривитые при инфицировании новым вариантом заболевания переносят COVID-19 тяжелее, у них есть риск возникновения осложнений. На это обратили внимание в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 подтвердили у 25 264 человек. Общее число заражений коронавирусом в стране составило 10 292 983. Умерли за прошедшие сутки 1020 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За все время в РФ коронавирус унес жизни 300 269 человек. Вылечились за сутки 42 322 пациента, а за все время – 9 097 521.