Ученые определили лучшую музыку для расслабления

Турецкие ученые провели исследование и выяснили, какая музыка лучше всего подходит для расслабления, пишет Lenta.ru. Результаты вас удивят.
Оказывается, лучше всего расслабиться помогает не инструментальная музыка и не джаз. Исследователи назвали фаворитами для успокоения и снижения кровяного давления классику хеви-метала и поп-хиты 1980-х и 2000-х годов. А вот техно, дабстеп и чилаут, по их утверждениям, способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.
В исследовании участвовали более 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Они слушали плейлисты с разными жанрами музыки, а специалисты в это время фиксировали изменения в их состоянии.
Фото: pixabay.com
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