Ученые обнаружили главное последствие коронавируса

По информации журнала The Lancet, врачи изучили данные 1733 пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая 2020 года, и обнаружили главное последствие инфекции. Отмечается, что в эксперименте участвовали лишь те, кому требовалась госпитализация, 75 процентов из них был необходим дополнительный кислород, но к аппаратам ИВЛ таких людей не подключали.Большая часть пациентов, а это 63 процента, отмечали за собой утомляемость или мышечную слабость на протяжении длительного времени после болезни. 26 процентов сообщали о проблемах со сном, а 23 процента – о тревожности или депрессии.По словам, являющегося главой исследования долгосрочных симптомов COVID-19, подобные показатели выше, чем ожидали врачи: