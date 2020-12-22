Ученые назвали неожиданный предвестник инсульта и сердечного приступа

Специалисты изучили 24 исследования, в которых участвовали 54 тысячи добровольцев, живущих на разных континентах. Исследовались показатели в разнице артериального давления, а также число смертей, сердечных приступов и инсультов на протяжении десяти лет.В результате ученые выяснили, что прослеживается взаимосвязь между разницей показателей артериального давления на левой и на правой руках с риском развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от них.Результаты эксперимента натолкнули исследователей на мысль, что различия, которые больше на пять миллиметров ртутного столба, позволяют предвидеть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом разница даже в один миллиметр ртутного столба повышает на один процент риски развития заболеваний. По мнению ученых, подобные выводы могут помочь врачам в принятии решений относительно первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее, как сообщается, пороговая разница между показателями давления на левой и правой руках равнялась 15 миллиметрам ртутного столба. Теперь же, исходя из полученных результатов, границей следует считать 10 миллиметров ртутного столба.