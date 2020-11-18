Ученые назвали идеальную продолжительность сна

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Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане (США) провели исследование. По его итогам пришли к выводу: у людей, имеющих здоровый режим сна, риск развития сердечных заболеваний намного ниже, чем у тех, кто недосыпает или страдает бессонницей. Хорошим специалисты считают сон продолжительностью восемь часов каждую ночь.Эксперты наблюдали за более чем 400 тыс. человек (в возрасте от 37 до 73 лет). У пяти тысяч из них диагностировали сердечную недостаточность: эти люди имели проблемы со сном. Кого-то мучала бессонница, другие часто просыпались из-за собственного храпа, еще одна категория людей спала слишком мало.Ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае считают, что дневной сон продолжительностью более часа смертельно опасен.Они провели эксперимент. Результаты указали на то, что у людей, которые регулярно спали днем более часа, на 34% вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% – риск смерти по другим причинам.