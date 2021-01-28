Ученые нашли уникальное средство от облысения

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Для эксперимента исследователи пригласили 50 человек, которые столкнулись с самой популярной формой облысения – андрогенной алопецией. Ученые выяснили, что авиценния морская (вид мангровых деревьев) содержит авицехинон-С – химическое вещество, останавливающее выпадение волос. Оно подавляет действие ферментов, которые повышают уровень гормонов, вызывающих облысение.Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. В результате был сделан вывод, что авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и активизирует рост волос.поделился профессор Университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул.Эксперт также обозначил, что большинство препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Эти средства имеют множество побочных эффектов, в то время как экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов.Андрогенная алопеция – это научное название возрастного облысения, которое характеризуется залысинами, а также истончением волос на коже головы.