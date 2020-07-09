Ученые доказали, что причиной депрессии является вирус

Японские ученые (из Медицинского университета Дзикэй) установили, что причиной депрессии является вирус.





Ученые изучали один из видов герпеса, которым заражены абсолютно все люди, рассказал РИА Новости профессор Кадзухиро Кондо. Вирус живет в организме человека всю жизнь. При стрессе или усталости его количество увеличивается.

В определенный момент вирус заражает обонятельную луковицу, которая находится между мозгом и задней частью полости носа. Один из его генов производит белок, который начинает направлять в клетки кальций. От чрезмерного количества кальция клетка умирает.

Обонятельная луковица играет важную роль в мозге, она связана и с эмоциями, говорит ученый. Поэтому, когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции, в том числе вызывая стресс. Мозг в такой ситуации реагирует на стресс чрезвычайно остро, что приводит к депрессии.

Ученые в ходе экспериментов выяснили, что если у человека обнаруживался данный белок, то риск возникновения депрессии возрастал в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией был найден этот протеин.

Открытие, по мнению авторов, указывает на самый мощный по степени влияния на депрессию ген.

Ранее депрессия не считалась болезнью, говорит профессор. Теперь впервые найдена причина ее возникновения. «Если двигаться дальше в этом направлении исследований, мы сможем выяснить механизм депрессии и создать лекарство от нее».

Ученый пояснил, что когда говорят о связи депрессии с недостатком дофамина и серотонина, то речь идет не о причине, а о ее проявлении. Как, например, в случае с больными диабетом мы знаем, что у них низкое содержание инсулина.

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