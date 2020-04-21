Учебные программы и пособия по истории планируется обновить

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, — рассказал Эдуард Томильчик.Подробно ознакомиться с историческими событиями Второй мировой войны, героизмом и мужеством советского народа в годы Великой Отечественной войны учащиеся имеют возможность во время факультативного занятия "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" в 10-м классе., — отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.Эдуард Томильчик также напомнил, что разработаны учебные программы факультативных занятий: "Мировые войны в истории ХХ века" (10—11-й классы), а также "Обобщающий факультативный курс по истории Беларуси" и "Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях" для 9—11-х классов.