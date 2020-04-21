Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Учебные программы и пособия по истории планируется обновить

Учебные программы и пособия по истории планируется обновить

К новому учебному году планируется подготовить обновленные учебные программы и пособия по истории, проинформировал во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

Фото: БЕЛТА

"К 2020—2021 учебному году в образовательном процессе будут использоваться обновленные учебные программы и пособия по предметам "Всемирная история", "История Беларуси" для 10-го класса, а к 2021—2022 учебному году — для 11-го класса, в содержание которых будут включены новейшие исследования исторической науки. Одним из требований к созданию новых учебных пособий является реализация принципа научности — соответствие содержания учебного материала уровню современного развития науки, достоверность изложения фактов, законов, принципов, теорий", — рассказал Эдуард Томильчик.

Подробно ознакомиться с историческими событиями Второй мировой войны, героизмом и мужеством советского народа в годы Великой Отечественной войны учащиеся имеют возможность во время факультативного занятия "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" в 10-м классе. "В апреле это пособие будет переиздано. Значительно расширит его содержание документальный материал. Будут представлены в том числе не использованные ранее архивные материалы. Содержание пособия не только систематизирует и обобщает знания учащихся по истории войны, но и воздействует на их эмоциональную сферу. Этому содействуют художественные описания, введенные в текст учебного пособия, большое количество иллюстративного материала", — отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.

Эдуард Томильчик также напомнил, что разработаны учебные программы факультативных занятий: "Мировые войны в истории ХХ века" (10—11-й классы), а также "Обобщающий факультативный курс по истории Беларуси" и "Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях" для 9—11-х классов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Рогачук вручил ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Последствия пожаров в чернобыльской зоне сняли на видео
КГК: количество проверок снизилось в разы, мониторингов проведено почти наполовину больше
Томильчик: в год 75-летия Великой Победы особо значимы патриотические проекты
Перенесшая коронавирус медик: мы умнее этой болезни, и мы справимся
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сидеть дома, за ними будут следить
В Беларуси урегулируют проблемные вопросы в сфере совместного домовладения
В Сербии мигранты попытались сбежать из приемных центров
Словакия ослабляет карантин со среды
Учебные программы и пособия по истории планируется обновить
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
В Испании задержали одного из лидеров "Исламского государства"
Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали на четыре года за допинг
Правительство Греции объявило о смягчении ограничений, введенных из-за коронавируса
Кухарев: все строительные нормы должны быть приняты до конца текущего года
Умер известный боксер и тренер Анатолий Березюк
Орда: профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий
Более восьми тысяч школьников Беларуси приняли участие в выставке-конкурсе «Салют Победы!»
Оршанский льнокомбинат освоил выпуск масок и марли
МВД предупреждает об активизации кибермошенников на фоне коронавируса
Лукашенко на «Славянке» подарили фотографию, на которой запечатлены события 20-летней давности
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ