Учебные программы и пособия по истории планируется обновить

К новому учебному году планируется подготовить обновленные учебные программы и пособия по истории, проинформировал во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.
Фото: БЕЛТА
"К 2020—2021 учебному году в образовательном процессе будут использоваться обновленные учебные программы и пособия по предметам "Всемирная история", "История Беларуси" для 10-го класса, а к 2021—2022 учебному году — для 11-го класса, в содержание которых будут включены новейшие исследования исторической науки. Одним из требований к созданию новых учебных пособий является реализация принципа научности — соответствие содержания учебного материала уровню современного развития науки, достоверность изложения фактов, законов, принципов, теорий", — рассказал Эдуард Томильчик.
Подробно ознакомиться с историческими событиями Второй мировой войны, героизмом и мужеством советского народа в годы Великой Отечественной войны учащиеся имеют возможность во время факультативного занятия "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" в 10-м классе. "В апреле это пособие будет переиздано. Значительно расширит его содержание документальный материал. Будут представлены в том числе не использованные ранее архивные материалы. Содержание пособия не только систематизирует и обобщает знания учащихся по истории войны, но и воздействует на их эмоциональную сферу. Этому содействуют художественные описания, введенные в текст учебного пособия, большое количество иллюстративного материала", — отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.
Эдуард Томильчик также напомнил, что разработаны учебные программы факультативных занятий: "Мировые войны в истории ХХ века" (10—11-й классы), а также "Обобщающий факультативный курс по истории Беларуси" и "Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях" для 9—11-х классов.
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Учебные программы и пособия по истории планируется обновить
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