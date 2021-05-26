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Участница шоу "Холостяк" с Тимати рассказала, почему сама покинула проект

В субботу, 22 мая вышел 11 выпуск (полуфинал) романтического шоу "Холостяк" с Тимати на телеканале ТНТ. Когда серия подходила к финалу, одна из участниц - Адель Вейгель заявила, что покидает шоу. О причинах такого решения экс-участница проекта рассказала во время прямого эфира на YouTube-канале "EFIR V NORME". 



Это вызвало противоречивые комментарии. В основном, зрители поддержали девушку, многие просили ее вернуться в проект. 

- Признаюсь, я немного всплакнула, когда смотрела этот выпуск. Что все идет не по плану, я поняла после новогодних праздников. Не буду углубляться в подробности, главное, что мы с Тимуром поняли друг друга. Я почувствовала, что Тимур делил внимание другой девушке вне проекта. Для меня было его внимание именно без камер. Но я понимаю, что в каждом шоу есть доля шоу. Я не смогла там больше находиться, когда узнала, что это внимание уделено не мне, - объяснила свой поступок она, намекнув, что этой девушкой была Екатерина Сафарова.  

На вопрос общаются ли они с Тимати после шоу, Адель ответила "узнаете в финале". 

Претендентка на сердце холостяка рассказала о трудностях, которые она и другие участницы шоу испытывали накануне полуфинала. 

- Мы находились в эмиратском отеле, каждая в своем номере. У нас не было телефонов, по телевизору шли только каналы на арабском языке. А я еще и была на изоляции, так как моя мама заболела коронавирусом и я ждала результаты своего теста. Он пришел отрицательный. Другие девушки могли хотя бы выходить на улицу, я сутками должна была находиться в номере, - поделилась Адель. 

Российский исполнитель, бизнесмен, продюсер Тимати (Тимур Юнусов) - главный герой 8 сезона романтического шоу "Холостяк". По правилам проекта, за его сердце соревнуются несколько девушек. Теперь их осталось всего две: уже в ближайшую субботу артист сделает свой выбор. 

Фото: instagram.com/adelveigel
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