Об этом в беседе с корреспондентом sb.by сказала председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов Ольга Захаренко. Говоря о предстоящем форуме, она, в частности, отметила:
– Сегодня для нас очень волнительный и ответственный день. Мы его долго ждали. В связи со всеми последними событиями все белорусы ждут ответов на многие вопросы. На мой взгляд, самое главное – это нам сегодня осознать, что мы должны быть вместе. Мы должны лично каждый нести ответственность за все происходящее в стране. Каждый должен вносить свой вклад в то, чтобы в стране стало лучше. Только в единстве, только в консолидированном диалоге мы должны договориться, как нам жить и работать дальше.
По словам собеседницы, прогресс в стране за последние четверть века очевиден. Сделано очень много в самых разных сферах – как в экономической, так и в социальной.
– Очень больно было в определенные времена за то, что все это пытались очернить. Нам обязательно надо сохранить страну и только самим решать, как дальше жить, – сказала Ольга Захаренко. – Я жду, что мы после завершения данного форума выйдем одухотворенные, с еще большим чувством патриотизма и желанием сделать нашу страну еще более процветающей. Осознаем, что мы не должны обслуживать никого. Не поддаваться никакому внешнему влиянию. Белорусы всегда были мудрыми. У нас есть все: прекрасная страна, мудрый народ и, главное, наш лидер – Президент, который умеет брать ответственность на себя, показывает пример, как надо любить Родину и думать о Родине, а потом о себе. Это всегда ведет к победе. Когда мы вместе – мы непобедимы.
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Участник ВНС: важно не поддаваться никакому внешнему влиянию
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Фото: Дмитрий КРЯТ