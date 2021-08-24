Участник Республиканского педсовета: вопросы, которые сегодня обсуждались, действительно назрели

Людмила Семилетова, учитель белорусского языка и литературы Боровской средней школы Лепельского района, после завершения работы Республиканского педагогического совета, рассказала журналистам о своих впечатлениях:

– На форуме такого плана я впервые. Мне очень понравилась организация. Вопросы, которые поднимались на форуме, актуальные. Они действительно назрели, для школы они очень важны.

Людмила Семилетова особо отметила мысль Президента о том, что школа должна быть храмом:

– Это высказывание показалось мне очень интересным. Я сама человек советской школы. И пусть в СССР не было такого понятия, как храм, но в школу тогда мы шли именно как в храм. Поэтому, возможно, за один год это не получится. Но восстановить какие-то рамки, которые раньше присутствовали, нужно.

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