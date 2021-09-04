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Учащиеся гимназии Копыля надеются, что День письменности вдохновит их на новые победы в учебном году

Сегодня в Копыле начинает свою работу XXVIII День белорусской письменности. С самого утра в эпицентре праздника оказались учащиеся копыльской гимназии номер 1 Дарья Мабайевич и Милена Путейко. 



— Учебный год только начался, — улыбаются Дарья и Милена, — надеемся, что найдем здесь для себя новые книги по истории нашей родной Беларуси, поэтические сборники наших авторов. Мы рады, что такой большой литературный праздник, наконец добрался и до нашего города.



С 11.00 в центре Копыля начал свою работу Фестиваль книги и прессы, включающий в себя тематические композиции, презентации и интерактивные площадки. 

















pepel@sb.by 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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