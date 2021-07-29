Уборочная-2021: намолочено более 2,4 миллиона тонн зерна

Темпы уборки с каждым днем нарастают. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с трети площадей. Лучший показатель у Брестской области – убрана практически половина площадей (48,7%). На втором месте Минская область с показателем 44,2%. Следом идет Гомельская область – 39,9% выполненного плана.Овса убрано 12% к плану, практически завершена уборка озимого рапса на зерно (87,9% уборочной площади). Также убрано 27,9 тыс. га озимого ячменя, что составляет 99,9% уборочной площади.Сена в республике заготовили уже более 60 процентов от общего плана. Лучший показатель у Гомельской области: там заготовили 188,6 тыс. тонн сена (55,1% выполненного плана). Для сравнения: данный показатель намного выше, чем в этот же день в 2020 году (133,8 тыс. тонн). Стоит отметить, что по темпам выполнения плана заготовки сена первое место у Могилевской области – 110,3 процента.