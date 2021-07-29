Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Уборочная-2021: намолочено более 2,4 миллиона тонн зерна

Уборочная-2021: намолочено более 2,4 миллиона тонн зерна

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 29 июля, белорусские аграрии уже убрали 2413,1 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 32,6 ц/га.


Темпы уборки с каждым днем нарастают. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с трети площадей. Лучший показатель у Брестской области – убрана практически половина площадей (48,7%). На втором месте Минская область с показателем 44,2%. Следом идет Гомельская область – 39,9% выполненного плана.

Овса убрано 12% к плану, практически завершена уборка озимого рапса на зерно (87,9% уборочной площади). Также убрано 27,9 тыс. га озимого ячменя, что составляет 99,9% уборочной площади.

Сена в республике заготовили уже более 60 процентов от общего плана. Лучший показатель у Гомельской области: там заготовили 188,6 тыс. тонн сена (55,1% выполненного плана). Для сравнения: данный показатель намного выше, чем в этот же день в 2020 году (133,8 тыс. тонн). Стоит отметить, что по темпам выполнения плана заготовки сена первое место у Могилевской области – 110,3 процента.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
В Петриковском районе спасатели продолжают бороться с пожаром на торфяниках - осталось потушить 57 гектаров
Могилевский областной театр кукол показывает свои постановки на природе. Посмотрели «Муху-цокотуху»
В пятницу ГАИ уделит особое внимание соблюдению скоростного режима
Заслуженная артистка Беларуси: для меня важно видеть в зале глаза тех, кто меня уважает и любит
Жатва на Брестчине приблизилась к экватору
Погода 30 июля: местами дожди и до +30 °С
«Где, как не в операционной, испытать себя?» Посмотрели, как работает медицинский студотряд в Брестской областной больнице
Ланская: публика не делится по политическим взглядам, полу или возрасту
ФПБ: для защиты работников необходимо дополнительно регламентировать условия труда при выполнении работ на открытом воздухе
В Витебском районе чествовали первый в области молодежный экипаж-тысячник
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пеши исчо - 3
Актер Владимир Стеклов попал в больницу
Репортаж из Nippon Budokan, где на Олимпиаде проходят соревнования по дзюдо
«Поле – то, что мне нужно»: поговорили с молодым комбайнером Сергеем Кривоносом о трудовых буднях
Песни у костра и драник-бургер. Международный лагерь «Бе-Lа-Русь – 2021» соберет молодежь из трех стран
Вадим Елфимов о том, кому в Литве жить хорошо
В Минске огласили приговор по уголовному делу об оскорблении прокурора
Речица с высоты птичьего полета. Смотрите красивое аэровидео
Международный гастрономический фестиваль «Мотальскія прысмакі» пройдет 7–8 августа в агрогородке Мотоль Ивановского района
В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося храма-часовни
Захарова прокомментировала цитату Тихановской о «печеньках» от Байдена
блог
Алексей ДЗЕРМАНТ
Литовский тупик
Полесский драматический театр в Пинске в 15-м сезоне сработал плодотворно
Фотофакт. Утренний Токио
Андрейченко: Беларусь и Азербайджан конструктивно сотрудничают на международных площадках
Беларусь и Казахстан заинтересованы в расширении сотрудничества в строительной сфере
На острове Пограничном освятили крест в память о погибших в первые дни войны
Деревянные скульптуры королевы Боны и гетмана Огинского украсили Мотоль и Логишин
Уборочная-2021: намолочено более 2,4 миллиона тонн зерна
«Белая голубка и черные вороны»: как создавались костюмы для «Дикой охоты короля Стаха»
Виктория Чайка занимает 8-е место в стрельбе из малокалиберного пистолета на ОИ
Один человек погиб при пожаре в турецкой Анталье
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Мысли по делу
Раньше на намолот миллиона тонн зерна уходили недели, сегодня — 3–4 дня
В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации обучают новым перспективным специальностям
В будущем по решениям вильнюсской политической элиты можно будет изучать провальные стратегии, приведшие государство и народ к краху
Благодаря жаркой погоде затраты на сушку зерна минимальны
Белорусские гребцы завершили выступление в финалах В олимпийской регаты
Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио
На жатве в Могилевской области в этом году трудятся 84 семейных экипажа
Лискович провел заседание попечительского совета на базе РНПЦ онкологии и гематологии
Четыре электронные ярмарки вакансий пройдут 29 июля в Беларуси
Почти полмиллиона тонн намолотили хлеборобы Минской области
мнение
Николай ЩЕКИН
Миграционный кризис в Литве - пример того, как будет меняться политический ландшафт в Европе
Минские кинопрокатчики во второй раз за лето делают ставку на супергероев
Какие проблемы существуют в сфере ИП?
Лучницы Карина Козловская и Карина Деминская завершили борьбу за награды Игр
Авторы