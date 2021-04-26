Сотрудники наркоконтроля районного ОВД отрабатывали оперативную информацию о том, что безработный 36-летний горожанин может хранить некурительный табак насвай. Его задержали. В рюкзаке, который был с ним, оказалось почти 1300 граммов насвая.
Зелье было расфасовано в маленькие пакетики, без сомнения, предназначавшиеся для продажи порциями.
– В отношении мужчины составлен административный протокол, табак изъят, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Некурительный табак насвай, предназначенный для сосания, вызывает привыкание и оказывает пагубное влияние на здоровье человека. Наличие табака сверх 50 граммов, тем более реализация, преследуются в нашей стране по закону.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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У жителя Жлобина изъяли более килограмма насвая, который он собирался продать
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