У жителя Жлобина изъяли более килограмма насвая, который он собирался продать

Зелье было расфасовано в маленькие пакетики, без сомнения, предназначавшиеся для продажи порциями.сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Некурительный табак насвай, предназначенный для сосания, вызывает привыкание и оказывает пагубное влияние на здоровье человека. Наличие табака сверх 50 граммов, тем более реализация, преследуются в нашей стране по закону.Фото УВД Гомельского облисполкома