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  2. У южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла лавина – пострадали пять человек

У южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла лавина – пострадали пять человек

Снежная лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии, передает ТАСС.


– Лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля. Бригада МЧС выехала на место, но пока информации от них не поступало, – рассказал агентству замглавы МЧС по Республике Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали российские военнослужащие.

– Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми, – уточнил собеседник агентства.

Всего под лавину попали пятеро, троим оказали помощь, поиски двоих продолжаются.

Фото: pixabay.com
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