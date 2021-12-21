У южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла лавина – пострадали пять человек

Снежная лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии, передает ТАСС.
– Лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля. Бригада МЧС выехала на место, но пока информации от них не поступало, – рассказал агентству замглавы МЧС по Республике Южная Осетия Ацамаз Бестауты.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали российские военнослужащие.
– Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми, – уточнил собеседник агентства.
Всего под лавину попали пятеро, троим оказали помощь, поиски двоих продолжаются.
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