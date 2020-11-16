В воскресенье в дежурную часть Витебского ОВДТ обратился житель облцентра и сообщил, что в вагоне поезда «Гродно – Витебск» у него похитили крупную сумму денег, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Горожанин недосчитался 4,6 тыс. долларов. В субботу, 14 ноября, мужчина ехал поездом из Лиды. При себе у него была сумка с документами и наличными деньгами. По пути следования поезда (на станции Минск-Пассажирский) к нему подсел молодой парень.
Мужчина спрятал сумку под матрац и следил за своим имуществом. В какой-то момент потерпевший уснул. Его 17-летний попутчик этим воспользовался, вытянул деньги из сумки и вышел в Орше. Оттуда злоумышленник отправился обратно в столицу.
Оперативники установили и задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в Минске.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК , также имеется информация о причастности фигуранта к совершению других преступлений.
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У витебчанина в поезде украли крупную сумму денег
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ