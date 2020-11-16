У витебчанина в поезде украли крупную сумму денег

Горожанин недосчитался 4,6 тыс. долларов. В субботу, 14 ноября, мужчина ехал поездом из Лиды. При себе у него была сумка с документами и наличными деньгами. По пути следования поезда (на станции Минск-Пассажирский) к нему подсел молодой парень.Мужчина спрятал сумку под матрац и следил за своим имуществом. В какой-то момент потерпевший уснул. Его 17-летний попутчик этим воспользовался, вытянул деньги из сумки и вышел в Орше. Оттуда злоумышленник отправился обратно в столицу.Оперативники установили и задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в Минске.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК , также имеется информация о причастности фигуранта к совершению других преступлений.