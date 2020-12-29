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У шмелей нашли способность стратегически планировать сбор нектара

Биологи обнаружили, что при сборе нектара шмели распределяют между собой обязанности. В результате мелкие особи собирают его из любых ближайших цветов и не запоминают их положение, а крупные очень хорошо помнят далекие и богатые источники сахара и специализируются только на них. Результаты исследования опубликовал научный журнал Current Biology.

Фото: pixabay.com

ТАСС пишет, что в ходе исследований последних десяти лет выяснено: многих животных отличают интеллектуальные способности, которые раньше ученые приписывали только человеку. Например, новокаледонские вороны умеют изготовлять и применять орудия труда, предварительно оценивая их эффективность. Шимпанзе умеют оценивать ситуацию, в которой находятся их товарищи, и передавать им полезные инструменты, а у голубей есть рудиментарные арифметические навыки.

Подобные способности не заканчиваются на позвоночных. Например, два года назад биологи выяснили, что многие осы умеют запоминать своих сородичей и делать примитивные умозаключения. Это умеют и домашние, и дикие пчелы. В начале этого года британские ученые обнаружили, что у шмелей есть некие зачатки абстрактного мышления: они могут запоминать логические связи между реальными предметами и геометрическими фигурами.

В новом исследовании профессор Эксетерского университета (Великобритания) Натали де Ибарра и ее коллеги открыли еще одну необычную черту шмелей. Ученые наблюдали, как эти насекомые собирали нектар с искусственных цветов. Оказалось, что они умеют стратегически планировать свои действия.

Сперва ученые интересовались, как много усилий шмели были готовы тратить на то, чтобы посещать далекие, но богатые нектаром цветы, а также, могли ли они запоминать положение этих цветов. В отличие от пчел шмели не обмениваются подобной информацией. Из-за этого у каждой рабочей особи из их колонии есть свой собственный набор потенциальных источников нектара. 

Исследователи пометили несколько молодых шмелей, которые никогда раньше не покидали колонии, и высадили их на несколько искусственных цветов. Нектар в каждом из них содержал разную концентрацию сахара – от 10% до 50%. В дальнейшем де Ибарра и ее коллеги следили за тем, запоминали ли насекомые положение этих цветов и какие источники нектара они предпочитали.

Наблюдения за насекомыми подтвердили, что шмели умеют запоминать, где именно находятся цветы с наиболее питательным нектаром. Кроме того, ученые обнаружили, что работа памяти и стратегия поведения каждой рабочей особи очень сильно зависела от размеров насекомого.

Как правило, чем крупнее были шмели, тем лучше они запоминали положение искусственных цветов с густым нектаром и чаще посещали их даже в том случае, когда расстояние до них было достаточно большим. Мелкие насекомые, напротив, не были столь избирательны: они собирали нектар из близлежащих цветов и не старались запоминать положение цветов с богатым нектаром, даже если те находились близко к ним.

Ученые считают, что эта особенность поведения помогает шмелям максимально эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, чтобы получить максимальное количество нектара при минимальных затратах энергии на уровне всей колонии.
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