Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали 5 мая в Республике Алтай у российско-казахстанской границы, передает ТАСС.
– [Землетрясение произошло] в 30 км от населенного пункта Беляши – это одноэтажные постройки, в основном деревянные здания. Местное население ощущало слабые точки. Нарушений инфраструктуры нет, жертв и разрушений нет. В донесении [указана] 4,5 магнитуда, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Согласно информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 10:58 по местному времени, эпицентр находился рядом с границей Казахстана.
Фото: pixabay.com
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У российско-казахстанской границы произошло землетрясение магнитудой 4,5
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