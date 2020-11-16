Потяжелевшие расчетники в будущем году получат более 34 тысяч работников. В основном эта мера коснется сотрудников домов-интернатов, территориальных центров соцобслуживания. Такое постановление Министерство труда и социальной защиты приняло 30 октября. Ранее Глава государства поручал повысить отплату труда низкооплачиваемым категориям работников.
Так, с 1 января 2021 года устанавливается новая стимулирующая надбавка работникам бюджетных организаций соцоблуживания – за специфику работы в сфере соцобслуживания, ее размер – от 8 до 12 процентов их окладов. В результате с учетом роста базовой ставки, подсчитали в ведомстве, в следующем году зарплата в среднем вырастет на 9 процентов, или от 35 до 130 рублей.
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У работников социальной сферы вырастут зарплаты
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович