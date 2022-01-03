У побережья Йемена грузовое судно подверглось нападению

Грузовое судно подверглось нападению недалеко от йеменского порта Рас-Иса, передает ТАСС.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании, происшествие случилось вечером 2 января. Сведений о том, под каким флагом шло судно и о национальной принадлежности членов команды в настоящий момент нет. Расследование продолжается. Эксперты посоветовали экипажам судов, находящихся в регионе, проявлять бдительность.
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