Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов встретился с председателем Народного правительства района Юэсю города Гуанчжоу (КНР) госпожой Су Пей. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в Генконсульстве.
На встрече стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в установлении побратимских отношений между районом Юэсю города Гуанчжоу и Октябрьским районом города Минска.
В частности, госпожа Су Пей отметила заинтересованность района Юэсю в развитии сотрудничества по таким направлениям, как медицина, туризм и культура. Была подчеркнута важность наличия в Беларуси такого крупного китайско-белорусского проекта, как индустриальный парк «Великий камень». Госпожа Су Пей акцентировала готовность района Юэсю работать над его продвижением среди китайских деловых кругов.
Фото: БЕЛТА
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У Октябрьского района Минска может появиться побратим в китайском городе Гуанчжоу
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