У нас никогда не было расколов, мы не делим людей по языку и религии – Гайдукевич

- высказался гость.Он добавил, что учреждением праздника вопрос единства не решится. Но поднимется вопрос диалога в обществе, выработается умение слушать и слышать.- поделился специалист.Политик также подчеркнул, что нужно гордиться тем, чего мы достигли, не поддаваться на провокации и помнить свою богатую историю.