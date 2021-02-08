Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства. В их числе и утверждение в Беларуси нового государственного праздника – Дня народного единства. Своим мнением об этом поделился депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
- Объявление года народного единства и введение такого праздника – крайне важно для государства. Все мы можем иметь разные взгляды, но нельзя допустить раскола страны. У нас никогда не было расколов. Мы ведь не делим людей по языку, по религии: есть в Беларуси и семьи, где муж – католик, а жена – православная. А в этом году нас пытались расколоть по политическим мотивам, - высказался гость.
Он добавил, что учреждением праздника вопрос единства не решится. Но поднимется вопрос диалога в обществе, выработается умение слушать и слышать.
- Я поддерживаю то, чтобы принять дату 17 сентября. Она заслуживает быть праздником. В 1939 году в этот день мы объединились: Западная и Восточная Беларусь стали одним государством. Я ощутил это на себе: мои родственники до прихода Советской Армии находились на западе, и когда произошло объединение, вся наша семья была счастлива, - поделился специалист.
Политик также подчеркнул, что нужно гордиться тем, чего мы достигли, не поддаваться на провокации и помнить свою богатую историю.
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У нас никогда не было расколов, мы не делим людей по языку и религии – Гайдукевич
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Фото: Александр КУШНЕР