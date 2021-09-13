«У меня дважды останавливалось сердце»: МакSим дала первое интервью после комы

В начале беседы МакSим, которую удалось спасти чудом, рассказала, что чувствует себя хорошо. Девушка пожаловалась на низкий вес – сейчас он всего 43 кг.
– Хочется выйти в эфир с благодарностью. В первую очередь гениальным врачам, людям, которые переживали за меня и делились этим. Благодаря такой поддержке я и встала на ноги в здравом рассудке и уме, как бы это ни было удивительно в моем положении. В числе этих людей оказались уважаемые мной музыкальные деятели. Например, Дима Билан прислал мне очень милый браслет, чтобы я его носила, – рассказала Марина.
Напомним, 11 июня этого года певица почувствовала симптомы простуды. Тест на коронавирус был отрицательным. МакSим продолжала работать. 13 июня вирус также не был обнаружен. Состояние девушки ухудшилось прямо на сцене во время концерта в Казани 19 июня – оттуда она и была госпитализирована с высокой температурой.
Собчак попросила собеседницу восстановить дальнейшую хронологию событий.
– Мало что могу рассказать об этих событиях, в Instagram за меня писали мои помощники. Температура была уже 40, но все последующие тесты на COVID-19 были также отрицательными. Врачи объяснили, так бывает, когда вирус уже проникает глубоко в легкие, не оставаясь на слизистой. Я думала, что это обычная простуда. Когда проснулась в одной из московских клиник, я не помнила ничего, что происходило в Казани, – пояснила она.
Потом, продолжает певица, ее перевели в другую клинику. Процент поражения легких увеличивался – подключили к ИВЛ.
– Меня медикаментозно ввели в искусственную кому, чтобы подключить к ИВЛ. Этих событий я также уже не помню. Потом, как выяснилось, мой организм отказывался выходить из этой комы, – рассказал она. – В первой клинике признали, что они не справляются с поставленной задачей и теряют пациента. Образовались тромбы. Тот кислород, который должен был поступать посредством ИВЛ в легкие, уже не доходил. А человек без кислорода жить не может. Нужен был срочно аппарат ЭКМО, который прокачивает и насыщает кровь пациента кислородом и способен заменять функцию легких, сердца и других органов, пока врачи могут сражаться за жизнь пациента, – добавила Марина.
В тот момент приехала мать исполнительницы. Женщине сказали, что для подключения к аппарату ЭКМО нужно транспортировать больную в другую клинику, а на это времени не было.
– Маме сказали: «Прощайтесь, остались считаные минуты», – рассказывает певица.
Но все-таки знаменитость успели доставить в нужную клинику.
– Меня подключили к аппарату, сделали операцию – трахеотомию. Трубка стояла от паха, проходила через сердце и выходила через шею, - рассказала девушка и добавила, что сейчас на ее теле 9 шрамов.
– Все осложнения, которые только могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечения, и асептический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению. Ничего не получалось, – пояснила она.
Как пояснил лечащий врач МакSим, в пограничном состоянии певица находилась около 25 дней. Сделав томографию, медики обнаружили новые осложнения.
– В легких сформировались дыры, – вспоминает он. Легкие были повреждены на 95%.
Почти месяц МакSим провела в состоянии комы:
– Поняла, что после того, как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается. Все только начинается. Когда я находилась в коме, я оказалась в совершенно другой реальности. Я слышала голос батюшки, который говорил, что дорога на небеса мне еще закрыта. Это такой сон, в котором ты можешь руководить своими действиями и руками. Но страха смерти у меня не было. Когда я пришла в себя, мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце, – вспоминает собеседница.
Девушку удалось спасти благодаря аппарату ЭКМО. 3 августа ее вывели из состояния комы, она пришла в сознание и находилась в здравом уме.
– Когда очнулась, боли не чувствовала, была под обезболивающими и седативными средствами, – добавила она.
Пережившая тяжелую пневмонию певица также призналась, что пока не уверена, стоит ли делать прививку от коронавируса.
Врачи пока не называют точный срок, когда певица сможет полностью восстановиться. По их прогнозу, этот процесс может растянуться на год – о возвращении на сцену пока говорить рано.
Фото: ТАСС и скриншоты видео