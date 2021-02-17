Ученые Базельского университета выяснили, что регулярное употребление кофеина изменяет серое вещество мозга. Хорошие новости: эффект временный, а не постоянный, пишет Lenta.ru.
Статью с исследованием опубликовал журнал Cerebral Cortex. Вот какой эксперимент провели ученые. Они набрали группу из 20 здоровых, ежедневно пьющих кофе людей и раздали им таблетки кофеина на два 10-дневных периода. Часть таблеток представляла собой плацебо. По окончании каждого периода мозг испытуемых сканировали, определяя объем серого вещества. В дополнение к этому оценивали и качество сна при помощи ЭЭГ.
Результаты исследования таковы: сон в обеих группах испытуемых был одинаковым, а вот объем серого вещества – разным. У тех участников эксперимента, что принимали плацебо, а не таблетки кофеина, он был выше. Разница была особенно заметна в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп, отвечающий за консолидацию памяти. Впрочем, спустя 10 дней воздержания от кофе мозговые ткани у испытуемых восстановились, поэтому эффект оказался временным.
Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований воздействия кофе на когнитивные способности человека.
Фото: pixabay.com
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У любителей кофе выявили изменения мозга
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