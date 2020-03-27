У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У попавшего в больницу певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус, его состояние улучшилось, планируется перевод из реанимационного отделения в госпитальное.

"На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", — сообщил на своей странице в соцсети главврач больницы в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко.

По словам медика, у Лещенко "подтверждена коронавирусная этиология пневмонии". Сразу после поступления его состояние ухудшилось, увеличилась одышка, сейчас состояние артиста стабилизировалось.

Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, пишет ТАСС, он соблюдал режим самоизоляции. Позже певец и его супруга почувствовали недомогание, 23 марта они обратились больницу.