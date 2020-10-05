Но она все равно останется на самоизоляции до 6 октября, передает ТАСС.
– Последний тест на коронавирус главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен показал отрицательный результат. Однако она все равно будет соблюдать режим самоизоляции до вечера завтрашнего дня, как это предписывают [бельгийские] нормы санитарной безопасности, – сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Twitter.
Из-за самоизоляции председатель Еврокомиссии не сможет лично поучаствовать в саммите ЕС – Украина.
Напомним, ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен приняла решение уйти на самоизоляцию, потому что 29 сентября вступила в контакт с человеком, у которого позже выявили коронавирус.
Сообщается, что по состоянию на 5 октября в Еврокомиссии выявлено 159 случаев COVID-19. Согласно бельгийским нормам, после контакта с больным коронавирусом необходимо самоизолироваться на неделю. В течение этого времени нужно получить два отрицательных результата теста на COVID-19.
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У главы Еврокомиссии не подтвердился коронавирус
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Фото: РЕЙТЕР