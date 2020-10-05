У главы Еврокомиссии не подтвердился коронавирус

– сообщилв Twitter.Из-за самоизоляции председатель Еврокомиссии не сможет лично поучаствовать в саммите ЕС – Украина.Напомним, ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен приняла решение уйти на самоизоляцию, потому что 29 сентября вступила в контакт с человеком, у которого позже выявили коронавирус.Сообщается, что по состоянию на 5 октября в Еврокомиссии выявлено 159 случаев COVID-19. Согласно бельгийским нормам, после контакта с больным коронавирусом необходимо самоизолироваться на неделю. В течение этого времени нужно получить два отрицательных результата теста на COVID-19.