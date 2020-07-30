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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня к югу от японского полуострова Идзу в восточной части главного острова Хонсю. Угроза цунами не объявлялась, пишет ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в районе необитаемого острова Торисима в 600 километрах от Токио. Очаг залегал на глубине около 60 километров под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. В районе Токио было временно приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн". После проверки систем безопасности оно было возобновлено.

Метеорологическое управление Японии выпустило экстренное предупреждение о сильном землетрясении для префектур Сидзуока, Токио, Канагава и Тиба. Жителей этих регионов предупредили о вероятности подземных толчков и необходимости принять надлежащие меры. Обычно такое предупреждение приходит за 15–20 секунд до действительно сильного землетрясения, однако в данном случае никаких колебаний не произошло по причине отдаленности эпицентра от суши.

В настоящее время японские сейсмологи проверяют причину, по которой сработала система экстренного оповещения.
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