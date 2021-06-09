Сегодня сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов японского острова Хонсю, пишет ТАСС.
В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре проинформировали, что эпицентр подземных толчков находился в 78 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, в котором проживают около 239 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 50 километров.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
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