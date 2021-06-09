Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сегодня сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов японского острова Хонсю, пишет ТАСС.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре проинформировали, что эпицентр подземных толчков находился в 78 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, в котором проживают около 239 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 50 километров.

Информация об угрозе цунами не поступала.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Горецкой поликлинике одной из первых в Могилевской области стали выдавать сертификаты о прививке против коронавируса
Две электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 9 июня в Беларуси
Студентам в вузах создают разные возможности для самореализации
Сборная Франции по футболу разгромила болгар в товарищеской игре
Фестиваль песни и поэзии «Молодечно-2021» ждет гостей: что покажут зрителям в год 20-летнего юбилея
Белорусские вузы улучшили свои позиции в рейтинге лучших университетов мира
ОАЭ передали Беларуси 9,5 тысячи доз китайской вакцины от коронавируса
В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека
"Летний патруль" стартует в Могилевской области 10 июня
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бандура и дуда
Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска
Дорожную разметку будут наносить на четырех участках в Минске
Самую дорогую марку в мире "Британская Гвиана" продали на аукционе Sotheby's
Потепление климата на Земле не остановилось - ВМО
Электронные ярмарки вакансий в июне проведут в 11 городах и районах Брестской области
9 июня: этот день в истории
Везунчик! Парень прыгнул в воду с 60-метровой скалы и отделался вывихом (Видео)
Продавцы начали верить в призраков, когда ящик упал сам по себе (Видео)
В Великобритании выявили 6048 случаев COVID-19
В Австралии обнаружили самый крупный вид динозавров
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
Эфиопка Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 м
В Харькове произошел взрыв, три человека ранены
Гороскоп на 10 июня
Турция начала масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи
Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов прошедшего сезона
На МКАД опрокинулся прицеп лесовоза с бревнами
Белоруски завоевали золото ЧМ по современному пятиборью
Воспетая Якубом Коласом красота природы Столбцовского края влечет сюда многочисленных гостей
ВРЗ сравнял счет со "Столицей" в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
Решение принято! 17 сентября получило свой достойный статус и стало Днем народного единства
мнение
Николай ЩЕКИН
Судьба и Родина едины
В Минске прошла церемония передачи земли и личных вещей уроженца Псковского района красноармейца Ивана Анисимова
Главный внештатный инфекционист Минска ответил на самые популярные вопросы об иммунитете после вакцинации
С августа депутаты подверглись массированной травле. Вот лишь одна из историй
Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче
Минздрав Словакии разрешит прививаться "Спутником V" гражданам старше 60 лет
Футболисты Польши сыграли вничью с исландцами перед стартом ЧЕ
Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси
Грузинский спортсмен Шавдатуашвили и канадка Климкайт выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии
Мытье рук 6-10 раз в день существенно снижает риск инфицирования - санэпидслужба
"Юность" прокомментировала исключение из розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов
мнение
Елена ЯСКО
Хавайся в бульбу. Или в... рапс
Книгу о деревянном христианском зодчестве Беларуси презентуют 10 июня в НАН
Работники аэропорта придумали забавный способ передать телефон пассажиру (Видео)
В Минске из-за ДТП ограничено движение на 1-м км внешнего кольца МКАД
Авторы
СКАНИРУЙТЕ