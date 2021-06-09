У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре проинформировали, что эпицентр подземных толчков находился в 78 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, в котором проживают около 239 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 50 километров.Информация об угрозе цунами не поступала.