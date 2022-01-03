У берегов Вануату зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9

Подземные толчки магнитудой 5,9 зарегистрировали 3 января у побережья Вануату в Тихом океане, пишет ТАСС.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 104 км к северо-западу от Солы, население которого составляет порядка 1,1 тыс. человек, и в 527 км к северу-западу от Порт-Вилы, где проживает 35,9 тыс. человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 137 км.
Информации о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.
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