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У берегов Республики Корея затонуло китайское судно, есть пропавшие без вести

В Желтом море около побережья Республики Корея потерпело крушение рыболовецкое судно под флагом КНР. В результате инцидента один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.


Происшествие случилось у берегов населенного пункта Кунсан (провинция Чолла-Пукто). 239-тонное судно занималось промыслом в южнокорейской исключительной экономической зоне после получения соответствующего разрешения. На его борту были 15 человек.

После опрокидывания судна восемь оказавшихся за бортом были спасены службой береговой охраны и другим китайским рыболовецким судном, которое находилось недалеко от места крушения. Позже в воде были обнаружены еще четверо рыбаков, которых унесло течением.

До этого агентство Синьхуа сообщало о шести пропавших без вести.

По данным агентства Yonhap, погибшего нашли в рыболовных сетях затонувшего судна.

В настоящий момент ведутся поиски двух пропавших рыбаков.

Фото: pixabay.com
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