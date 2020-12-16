Народный артист РФ заболел COVID-19 и находится на домашнем лечении, сообщает ТАСС.
Директор Театра им. Вахтангова Кирилла Крок рассказал, что у Маковецкого нет температуры и он чувствует себя нормально. Через несколько дней актер планирует сдать повторный тест.
Советский и российский актер Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. С 1980 года по настоящее время служит в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.
Фото: ТАСС
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У актера Сергея Маковецкого подтвердился коронавирус
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