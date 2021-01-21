Социальная сеть заблокировала аккаунт посольства Китая в США из-за публикации про уйгуров, сообщает РИА Новости.
Фото: ixbt.com
В опубликованном 7 января посте говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами по зачатию детей». Спустя сутки соцсеть удалила твит – на его месте появилась подпись «этот твит больше не доступен».
Twitter потребовал от владельца аккаунта самостоятельно удалить данное сообщение, чтобы восстановить доступ.
– Мы так поступили из-за нарушения нашей политики против дегуманизации, – объяснил представитель Twitter.
Он также подчеркнул, что аккаунт посольства КНР в США все еще заблокирован.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться во внутренние дела страны.
Опубликовано:
752
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter