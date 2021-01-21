Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

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В опубликованном 7 января посте говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами по зачатию детей». Спустя сутки соцсеть удалила твит – на его месте появилась подпись «этот твит больше не доступен».Twitter потребовал от владельца аккаунта самостоятельно удалить данное сообщение, чтобы восстановить доступ.– объяснил представитель Twitter.Он также подчеркнул, что аккаунт посольства КНР в США все еще заблокирован.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться во внутренние дела страны.